Une maison moderne avec plan d'étage ouvert

Le salon est un espace ouvert avec salle à manger et cuisine américaine. Alors qu'un plancher en bois a été choisi dans un ton léger et chaud pour le salon, le sol de la cuisine est équipée d'un carrelage gris très élégant. L'anthracite foncé et le gris doux ont également été choisis pour les meubles du salon et donnent à la pièce une atmosphère subtilement moderne. Le plafond et les murs blancs de la salle la rendent encore plus lumineuse.