Une Lumineuse Maison de Famille!

Lorsque vous entrez dans la maison, une porte d'entrée traditionnelle japonaise et un genkan vous accueillent, en vous invitant à prendre vos pantoufles avant d' entrer dans la partie principale. Le genkan est un espace transitoire juste après l'entrée et avant la salle de séjour. Au lieu des getabako traditionnels (un placard de chaussures japonais) qui sont généralement faits de bois et de bambou, les architectes ont conçu une armoire moderne où les chaussures peuvent être stockés.