Un lot de monuments historiques complètement rénovés !!!

Avec son intérieur en bois, ses tons chocolats, sa baie vitrée et ses élégants luminaires, cette salle de conférence est loin des représentations mornes et peu esthétiques que l'on peut se faire de ce genre d'espace. A la croisée en style vintage et contemporain, rustique et industriel, elle offre un confort sans précédent aux personnes qui l'occuperont pour le temps d'une conférence.