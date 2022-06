Une maison familiale qui va vous impressionner !

Direction l'Allemagne et plus particulièrement la ville de Beethoven : Bonn où sont basés nos architectes du cabinet WIRGES-KLEIN ARCHITEKTEN. Un cabinet qui conçoit des maisons modernes et élégantes mais aussi des luminaires, des meubles et des concepts d'éclairage.

Nous vous faisons aujourd'hui visiter une maison familiale située à Cologne qui marie à la perfection simplicité et élégance… En avant pour la visite !