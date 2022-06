La Maison de Boîtes Empilées

L'extérieur de la maison est moderne mais sans prétention, se mélangeant admirablement avec l'architecture voisine. Murs de ciment et panneaux de métal véhiculent un fort appel à la terre, ce qui est particulièrement important pour une maison construite sur une pente.

Le gris opaque du niveau inférieur offre une intimité hors rue, et l'étage supérieur lumineux et perché permet au sommet de capitaliser sur la lumière naturelle et de fournir une vue imprenable sur la région environnante.