Appartement moderne dans le style d'un loft

Nous finissons notre visite de cet appartement par la salle de bains qui sait impressionner également avec une grande dose de style et de confort. Justement, les lignes sont claires, les matériaux de haute qualité et les couleurs neutres jouent le rôle principal et font un peu de cette salle de bain une oasis de bein-être pour se détendre et qui invite à y passer des heures ! Particulièrement pratique est la combinaison de la baignoire et de la douche deux en un. Le grand miroir donne optiquement de la profondeur à l'espace et le fait sembler plus large et plus clair.