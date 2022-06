15 idées simples qui vont rendre votre entrée magnifique

L'entrée de notre maison est d'une certaine manière, notre signature, dans le fait qu’elle reflète ce qui nous plaît : des couleurs, des formes, des designs, des styles, mais aussi ce qui nous identifie et forge notre personnalité.

Et c’est pour cela qu’une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre est de la négliger, de plus il faut souligner qu'elle n'a pas besoin de beaucoup pour briller. C’est précisément ce que vous verrez aujourd’hui avec ces 15 exemples qui le démontre à la perfection.

Des idées simples mais très efficaces pour décorer l'entrée du foyer!