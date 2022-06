Salles de bain modernes

Parmi les tendances qui se renouvellent le plus souvent en déco, celles qui touchent la salle de bains. Bien heureusement, on a dit bye bye depuis longtemps aux baignoires vert olive et aux toilettes à l’extérieur ! Mais parier sur une tendance qui va durer est parfois difficile et quand on a un petit budget, on aimerait s’assurer qu’on ne se lassera pas de la décoration la peinture à peine sèche.

Voici deux choses qu’il faut garder à l’esprit quand on choisit sa salle de bains : premièrement, qu’est-ce que vous aimez ? Oubliez ce qui est à la mode et concentrez-vous sur vos vrais goûts, ceux qui perdurent dans le temps et dont vous ne vous lasserez pas. Par exemple, même si on ne doute pas que vous aimiez vraiment le rose saumon, peut-être qu’une pièce dans laquelle on passe du temps matin et soir et dont les quatre murs ont été peint dans cette teinte vous oppressera rapidement. Deuxièmement, rappelez-vous que vous allez également devoir nettoyer cette salle de bains et que les espaces encombrés difficiles d’accès sont donc à oublier. Si vous prévoyez de rénover votre salle de bains bientôt, voici quelques idées à la fois modernes et intemporelles qui devraient vous inspirer.