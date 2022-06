Quand l'Art rencontre la Déco…

Basée à Pélussin dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes, la créatrice de pièces uniques en verre , Suzanne Philidet redonne vie à la tradition médiévale du vitrail. Elaborant et réalisant elle-même ses vitraux contemporains et verres fusionnés thermoformés, l'artiste et artisan est l'une des rares à faire perdurer ce savoir-faire ancestral. Ayant la capacité de produire des pièces polychromes de grandes dimensions puisqu'elle dispose d'un four pour fusion de 210 cm sur 120 cm, la créatrice peut laisser libre cours à son inspiration et son inventivité ainsi qu'à vos envies les plus précises.

Les pièces en verre fusionné thermoformé peuvent avoir un relief plus ou moins important, avec des crevées, du feuilletage et des inclusions sous forme de morceaux de plaque, de grains ou de grillage en différents métaux comme le laiton, le cuivre, l'étain ou encore l'alumininium… Bref les combinaisons sont quasi infinies pour des réalisations sur demande de verrières, murs, portes et tableaux à suspendre ou à poser sur socle. Mélange de théâtralité art déco et de légerté toute contemporaine éblouira autrement mieux qu'un tableau votre intérieur.