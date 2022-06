Lampes et luminaires sortant de l'ordinaire

Depuis plus de 5 ans, Louis-Marie Schulthess se consacre à la conceptualisation et la réalisation de produits et mobiliers au design durable ou éco-design. Il accorde une grande importance aux détails et aux matériaux qu'il emploie, excellant également dans l'utilisation des nouvelles technologies de fabrication comme l'impression 3D ainsi que dans l’écoconception. Il signe ici ce superbe abat-jour pour plafonnier réalisé en contreplaqué patiné et découpé au laser pour un rendu net et délicat. Finalement assemblé à la main, son design est inspiré de la vision du ciel de Hanoï, la capitale du Viêt Nam, mélange de la cime des arbres et des fils électriques. Allégorie poétique à la nature et à l'essence des choses, ce luminaire remplit l'espace d'harmonie grâce aux ombres qu'il projette sur les murs.