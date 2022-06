Paysagisme ou l'Art de créer des mondes…

Basés à Alleins, les architectes et maîtres d'oeuvre d'Esprit Sud Provence jouent avec la lumière et l'alchimie entre matériaux pour créer de nouveaux types de paysages. Exerçant surtout entre les Alpilles et le Luberon, la société d'architecture et d’aménagement d'espaces verts fait se rencontrer les prestataires et allie les savoir-faire pour réaliser l'implantation de jardins uniques et originaux.

Ici l'allée est habillée de bouquets de lavande qui soulignent tout en le délimitant, le chemin en pavement minéral. On remarque que les roches affleurant naturellement du terrain ont été conservées et assimilées à l'espace, ce qui lui confère un esprit sauvage pour un rendu très authentique plein de charme. Les oliviers et autres arbustes à croissance lente colonisant le reste de la parcelle donnent une touche de verdure chatoyante faisant ressembler l'ensemble à un jardin d'Eden à la provençale!