Des vases au design imaginatif

Bien plus qu'un simple récipient, un vase possède la capacité d'habiller votre intérieur en complétant la décoration existante ou en apportant la touche de design qui mettra en valeur une table, une console ou un meuble délaissé. Outre le fait de recevoir les fleurs que l'on vous offre, ce véritable objet de décoration couronnera votre table à manger les jours de réception et égaillera votre chambre ou votre pièce à vivre. Nos artistes-artisans rivalisent d'inventivité, d'imagination et de talent pour nous offrir un choix de vases à l'aspect sophistiqué ou rustique, massif ou translucide, au design baroque ou épuré, qui vous séduiront, c'est certain.

Le vase est ici pensé en tant qu'objet d'art unique et sculpté à la main ou bien création manufacturée à l'allure plus commune. Embarquez avec nous aujourd'hui sur homify pour un florilège des créations françaises les plus remarquables et laissez vous inspirer.