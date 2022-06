Un dressing nommé désir

La designer et architecte d'intérieur Sandra Hisbèque vit à Genève et travaille en tant qu’indépendant sur des projets en Suisse, en Grande-Bretagne et en France. Elle est reconnue pour ses créations d’intérieurs équilibrés, harmonieux, sophistiqués et fonctionnels. Son travail de designer mobilier peut être caractérisé par la transparence, l'élégance et la fluidité. Ici le dressing aménagé s'impose comme le comble du chic et du raffinement. Notons avec quel souci du détail ce dressing est réalisé, le rappel des lignes verticales et horizontales, et jusque dans le choix des matières et l'omniprésence de la laque blanche.