10 Modèles Variés de Maison pas Cher !!

L'expert présenté sur homify, AEA – ARCHITECTURE ERIC AGRO (Architectes à Tarbes) nous confie le plan de cette maison qui se réalise avec un petit budget. Avec une structure mettant en valeur la lumière et la double hauteur pour une plus grande sensation d’espace, cette maison individuelle pas cher, contemporaine, lumineuse et ouverte sur l’extérieure, a su donner vie à des espaces de repos intimes et apaisants, en combinant escalier / rangement / bar et solutions d’éclairage pour des espaces modernes, fonctionnels et lumineux.