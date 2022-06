Comment Construire sa Maison Contemporaine?

Les grandes baies vitrées laissent pénétrer à l'intérieur la lumière naturelle du soleil. La structure architecturale de ces vitres met en exergue la conception moderne des fenêtres qui sont confectionnées sur un seul élément composé de vitres et de bois, qui s'insère parfaitement dans la façade pour insister sur la modernité de la maison. Les dimensions imposantes de ses éléments vitrés, occupent plus de la moitié de la façade, ce qui facilite bien l'illumination de la maison, avec un design simple et modulable.