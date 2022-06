homify 360° : Réaménagement d'un chalet à Avoriaz

La cuisine de ce chalet dispose d'une implantation en U. Vous avez sûrement déjà entendu parler des modèles de plans de travail en L et U, il s'agit en effet de la disposition des meubles et équipement de l'espace. Ainsi, le modèle en U présente de nombreux avantages, notamment la praticité puisque cette disposition du mobilier permet le rangement de tous vos ustensiles et appareils électroménagers, la délimitation des zones de travail et somme toute des déplacements plus fluides. En occupant trois pans de murs comme ici, ce modèle de cuisine s'adapte à presque toutes les formes et surfaces offrant ergonomie, confort tout en optimisant l'espace. Dans cette cuisine située côté nord, l'aménagement ainsi réalisé permet un visuel agréable. L'évier a été placé sous la fenêtre en demi-lune lui donnant une position centrale et permettant un lavage à la lumière naturelle. On note le travail effectué ici sur les couleurs avec la présence de ce vert laqué qui dynamise les plans de travail en Corian noir et le sol en grès. Une belle façon contemporaine de revisiter le style pop qui jadis régnait dans la propriété. Cette cuisine fonctionnelle présente un style épuré chic.