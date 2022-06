6 idées pour redécorer votre chambre à prix minis !

Pour un effet pop, coloré et fun, le papier peint est LA solution idéale. Sans même prendre en compte son moindre coût . L'avantage avec le papier-peint est qu'il y en a pour tous les goûts. Du plus classique au plus étonnant, du plus vintage au plus moderne, vous trouverez forcément chaussure à votre pied. Des décorateurs d'intérieur ont même conçus des papiers-peint qui reproduise des photographies des paysages les plus dépaysants ou des villes les plus impressionnantes. Cependant si vous voulez apporter une touche décalée sans en faire trop, les papiers peints aux motifs géométriques à l'image de l'exemple sur la photographie représentent ce qu'il vous faut !