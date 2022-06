Une belle maison familiale dans le style d'une maison de campagne

La vie à la campagne est pour beaucoup d'habitants d'une grande ville un rêve qui ne peut le plus souvent pas être réalisé. Car l'infrastructure autour du travail est plus simple dans des villes qu’à la campagne. Pourtant : personne n'a besoin de renoncer au charme de la vie à la campagne avec tout son romantisme, son naturel et son côté rustique. Ne croyez-vous pas? Aujourd'hui, nous vous présentons une maison familiale qui ne voulait pas renoncer à la vie à la campagne et a misé résolument sur les matériaux de construction en bois. Le résultat : magnifique!