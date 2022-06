Une table basse, le must dans un salon

DIEM Créations nous présente cette table aux différents modules colorés permettant de créer et déterminer des formes diverses. Éclectique et innovante, cette table basse est somme toute originale. Résultant de l'inventivité de son créateur, elle offre une liberté totale à son utilisateur qui pourra s'amuser à construire et déconstruire sa forme afin de dynamiser votre intérieur et de réinventer son design. Ce type de conception est de surcroît très pratique puisque l'utilisation de plusieurs modules ou non permet à la table basse de s'ajuster au reste de l'intérieur et ainsi donc à l'espace disponible.