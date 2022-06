L'avenir, c'est la cheminée !

L'atelier Dominique Imbert, petite entreprise héraultaise a su gagner progressivement la confiance et l’adhésion de tous ses collaborateurs ainsi que la reconnaissance de ses pairs et du public dans le monde entier. Par choix éthique, tous les modèles de cette gamme sont fabriqués en France et bon nombre d'entre eux sont à haut rendement, tout en étant l’expression d’un design original, authentique et caractéristique de la marque. Le label Flamme verte garantit les hautes performances énergétiques et environnementales (taux de CO2) des foyers fermés à bois construit par l'atelier ; vous faisant donc profiter d'un crédit d'impôt sur le revenu ! Ici le modèle présenté allie praticité, propreté et design flirtant entre rusticité et modernisme. Ce poêle à bois contemporain apportera chaleur, douceur et convivialité à l'intérieur le plus froid, tout en offrant un spectacle réjouissant aux sens.