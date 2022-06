Relooker son appartement avec un budget serré

Lichelle a modifié l’espace en ajoutant des pièces fortes, qui donnent personnalité et originalité au salon. En utilisant des miroirs dépareillés, que vous pouvez chiner aux puces ou dans des brocantes, Lichelle donne de la profondeur et du relief à la pièce, qui apparaît plus grande mais aussi plus lumineuse. Autre façon d’apporter une touche design à votre salon, trouver des lampes assorties et minimalistes, afin de ne pas trop attirer l’attention dessus et de pouvoir placer d’autres pièces fortes, comme un tableau ou un tapis.