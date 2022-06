Avant/Après: de maison ordinaire à maison sensationnelle

Peut-on faire une salle de bain plus élégante et plus exclusive ? Peut-être pas vraiment ! Le placement de la baignoire au-dessus des marches est particulièrement extraordinaire et fait penser à une salle de bain de roi ! La pierre naturelle claire aplanit là le chemin et fait apparaître gracieusement l'espace. Dans une harmonie parfaite se joignent la réalisation de tous les revêtements et de la décoration.