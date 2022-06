15 idées pour un éclairage extérieur qui donne un effet fantastique

Avec les lumières correctes et dans les lieux adéquats, l'atmosphère extérieure peut être beaucoup plus accueillante pour nous et pour nos invités. Si on dispose d'une terrasse ou un jardin qui sont ouverts à l'intérieur de la maison et où les matériaux sont très mis en valeur, comme dans ce cas le mur de pierre, ou le mur revêtu de bois, la lumière les fera ressortir encore plus.