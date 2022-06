14 choses que nos invités n'aiment pas

N'oubliez pas que certains de nos invités peuvent tout simplement se sentir mal à l'aise avec une lumière artificielle. Mieux vaut laisser la lumière naturelle pénétrer à l'intérieur, et seulement ensuite allumer les lampes dans la pièce une fois la nuit tombée. Favorisez également des ampoule pour une lumière très blanche, moins fatigante pour les yeux et plus proche d'une source naturelle.