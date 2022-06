6 idées pour créer un dressing fantastique !

Les espaces ouverts sont une option en or pour ceux qui ne peuvent se permettre de grandes rénovations. Vous aurez seulement besoin d'une bonne organisation et d'un bon compartimentage et le tour sera joué ! Le dressing ouvert n'a pas de portes et est directement ouvert sur la chambre. Il offre une grande liberté de mouvement et peut facilement être partagé avec plusieurs personnes. Pour les familles un dressing ouvert est une solution très pratique. C'est aussi une idée intéressante pour les femmes qui aiment parler shopping et mode avec leurs amies. Avec un dressing ouvert, vous serez certains d'attirer l'attention sur vos tenues préférées !