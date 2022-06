7 salles de bains petites et parfaites !

Le style scandinave et le style minimaliste sont tout deux parfaitement adaptés aux petits espaces. Leur décoration se limite à l'essentiel et se compose de lignes droites et précises. Le but est de ne pas surcharger l'espace en créant une décoration légère mais accrocheuse. Ici la décoration simple a pour pour premier but d'être fonctionnelle.

