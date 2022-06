Îlot de cuisine: 10 Extraordinaires Aménagements pour tous les Goûts!

Un îlot de cuisine ne prend pas toujours place dans un intérieur ultra moderne et contemporain. Il est tout à fait possible d'intégrer un îlot de cuisine dans une pièce rurale et plus classique et traditionnelle. Nous en avons ici la preuve avec cet îlot de cuisine qui comporte des motifs traditionnels, ainsi que des tiroirs qui le rendent très fonctionnel. On aperçoit beaucoup d'espaces de rangements dans cette cuisine : portes, caissons, armoire, et tiroirs sur l'îlot. Cet agencement plutôt traditionnel n'empêche pas l'usage de l'îlot pour venir organiser la cuisine plus simplement. En somme, un agencement moderne à partir de meubles traditionnels est tout à fait possible!