10 Jardins Exceptionnels Qui Invitent Au Bien-être

Conçu et réalisé par les établissements Derbez, ce superbe jardin marie élégamment les influences méditerranéennes et le charme des paysages quasi sauvages pour nous emmener dans une bulle paisible et ressourçante. Comme on le voit, un savant mélange de massifs floraux et plate-bandes, de vieilles pierres et d'arbres et arbustes réussit à installer une ambiance unique et merveilleuse.