Une Insoupçonnable Grange Souterraine!!

Une pièce emblématique et spectaculaire du centre-sud de l'Angleterre, Les Cotswolds sont pittoresques, typique et témoignage de la beauté de la nature sauvage environnante. Au sud-ouest de Stratford-upon-Avon juste au sud de Bath, se trouvent des pâturages vallonnés et collines, d’environ 25 miles de large et 90 miles de long. Basé sur un sol de calcaire jurassique, une grande partie de l'architecture dans la zone a été créée en utilisant ce minéral unique. Dans un paysage à prédominance rurale ces villages de pierre sont charmants, pittoresques et plein de caractère.

Reconnu officiellement comme une zone protégée d'une beauté exceptionnelle , cet endroit coloré et pittoresque est l'endroit où nous voyageons aujourd'hui à la rencontre d’une propriété merveilleusement originale et intrigante. Face à un moratoire sur le logement au sein de la région, ainsi que son statut de zone protégé, Seymour-Smith Architects a réussi à obtenir un permis de construire dans des circonstances extrêmement improbable. Grâce à une rénovation minutieuse, Underhill House est une grange de 300 ans à qui a été rendue une nouvelle jeunesse. En outre, présenté sur Grand Designs, cette habitation a été la première « Passivhaus »certifiée en Angleterre. Alors venez faire un voyage avec homify pour découvrir une habitation unique et respectueuse de l’environnement et obtenez un peu d'inspiration pour votre maison de campagne.