La commode dans tous ses états

Menuisier et ébéniste d'art, Michael Joyeux et son équipe de passionnés créent et fabriquent tous types de meubles en bois. Avec un soin appliqué du détail et une parfaite connaissance des techniques ancestrales de travail du bois, notre designer signe ici une réalisation bichromatique élégante et atypique. Cette commode suspendue entièrement réalisée dans les ateliers de Bois&Design sur des machines traditionnelles avec un savoir-faire qui perdure depuis des siècles dans le travail du bois. Réalisé avec des éléments moulés, pour les parties courbes, et recouverte des placages de bois précieux, ce meuble à mi-chemin entre tradition et modernité accueillera avec style vos vêtements, livres et petits objets.