homify 360°: Une maison dans la campagne anglaise

Le troisième salon, plus vaste, fait office de salon de réception. Il est aussi de style plus classique tout en demeurant dans les tonalités précédemment évoquées : le gris se fait plus clair, c’est un élégant gris perle, associé à du blanc et des beiges. Cette pièce est certainement la plus conventionnelle de la maison. Deux canapés se font face auxquels répondent deux fauteuils, le tout organisé autour d’une table basse centrale. Les bougies complètent un décor particulièrement élégant. On remarque ici encore la qualité des tissus et leur parfaite harmonie.