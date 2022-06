Design astucieux

Quand on pense au design, on pense beauté des lignes, créativité et originalité, on lui attribue des adjectifs pour mieux le définir comme design industriel ou design scandinave, on imagine les pièces les plus iconiques des designers contemporains comme la chaise de Eames, la méridienne de Le Corbusier, les lampes Louis Poulsen ou Raak Amsterdam… Notre imaginaire déco est intimement lié à des créations qui sont devenues si populaires que l’on oublierait presque qui les a conçues et quand. Pourquoi ces pièces en particulier ? Parce qu’elles sont belles bien sûr, mais aussi parce qu’elles sont confortables et pratiques, ergonomiques et astucieuses, parce qu’en d’autres termes, elles embellissent le quotidien. Ce qui est l’objectif même du design ! Les créations que nous avons choisies de vous présenter ici renouent avec cette ingéniosité pragmatique et créative du design et deviendront peut-être de nouvelles icônes du design contemporain.