18 escaliers design qui rendront votre petite maison superbe

Les escaliers sont une partie importante du foyer. Ce sont comme les veines du corps qui connectent toutes les parties et livrent des messages de haut en bas, et comme elles sont si fréquemment utilisées, il est important de les maintenir belles. Mais la beauté a une taille qui ne se mesure pas en mètres, mais dans les fois qu’elle surprend les autres. Et voilà que nous n'avons pas besoin de beaucoup d'espace pour réussir à causer une bonne impression.

Pour vous convaincre que les petites maisons sont comme une dose d'amour, et une beauté condensée, nous avons réuni ces 18 exemples d'escaliers dessinés spécialement par nos experts pour faire briller les petits espaces.