Une maison pour trois générations !

Comme vous pouvez le voir la maison dispose d'un étage et possède une vaste surface vitrée qui permet un ensoleillement optimal et un superbe panorama sur le balcon. Un charmant petit potager longe la maison et offre une source d'activité et de nourriture privilégiée. En outre, la terrasse en bois, équipée de mobilier d'extérieur, qui longe la maison offre la promesse d'après-midi au soleil. Tandis que les nombreux balcons permettent à qui veut de profiter d'un rayon de soleil dans l'intimité la plus totale.