9 idées d'étagères moderne (bon marché et facile à installer)

Certains pensent qu'un étagère se doit d'être simple, qu'elle ne doit pas être trop présente dans la champ de vision. Or ici nous voyons bien le contraire. C'est deux étagère on été disposée de manière intelligente et raisonnée, on voit bien qu'elle sont loin d'encombrer le champ de vision. Bien au contraire, elle mettent en valeur le mur! N'hésitez donc plus et osez jouer avec les formes!