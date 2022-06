Tout pour une salle de bain fraiche et moderne-10 photos

Le revêtement Microcemento a été utilisé dans cette salle de bain. Il assure une bonne finition et vous pouvez choisir parmi différentes couleurs. Ce matériau est parfait pour la salle de bain, il est lumineux et a un look propre et moderne. Vous pouvez le combiner avec les pièces sanitaires dans des couleurs contrastées, comme c'est le cas ici.