10 Façades pour donner de la Personnalité à votre Maison!

Les réseaux à l'entrée ont été largement utilisés entre les années 50 et 80, ils fournissent une texture intéressante avec une grande valeur artistique. Ils sont également utiles pour la gestion des ventilations autour du bâtiment, et pour créer des jeux de lumière et d'ombre qui accentuent et amplifient la qualité esthétique d'une façade.