Une Maison Pleine de MYSTÈRES!!

La restauration d'une maison historique est l'un des moyens les plus gratifiants de créer votre maison de rêve. En effet, vous avez la chance de vivre dans un bâtiment qui possède un charme tout particulier et un caractère tout simplement impossibles à obtenir dans des maisons nouvellement construites. Cette maison dans le Surrey était tombée dans un état d'abandon, et, grâce à l'aide de la firme d’architecte locale Latham Interiors, l'élégance de la maison resplendit une fois de plus. La restauration a apporté un nouveau look qui apporte une ambiance colorée, fraîche qui reflète le caractère de ses occupants et l’extérieur ne dévoile pas ce qui est à l’intérieur.