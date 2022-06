Aménager un coin bibliothèque sans perdre d'espace

Basé à Rouen, le créateur se cachant derrière Bibliotek.fr est spécialisé dans le design et la confection d'armoires-meubles et équipements en bois pour toutes les pièces de la maison. Ses réalisations uniques dessinnées et assemblées sur demande et sur mesure proposent des solutions ingénieuses pour l'entreposage de vos livres, journaux et recueils. Ici le modèle présenté est une réinterprétation de la classique étagère murale. Dotée d'une capacité de stockage améliorée et dans un design très original, cette étagère offre une alternative aux petits espaces pour l'aménagement du coin bibliothèque puisqu'elle ne nécessite pas de place au sol pour son implantation.