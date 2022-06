Avant & Après: Reconstruction d'un immeuble à Cologne

Ce bureau de style industriel se situe également au troisième étage. De toute évidence, les concepteurs et les occupants apprécient les couleurs et les structures brutes, en témoignent l'harmonie se dégageant de l'équilibre incroyable et du dialogue entre sol, plafond et le mur de couleur bleue. La grande fenêtre invite la lumière naturelle à traverser l'intérieur rendant cet espace propice à la concentration et de travail.