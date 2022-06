La chambre est la pièce la plus personnelle d'une maison et peut-être la plus essentielle. Chacun y passe entre 5 et 9 heures par jour et ceci en plus des nuits de sommeil. Afin de pouvoir profiter de moment de détente il faut occuper une chambre personnalisée où l'on se sent à l'aise. Son design doit être harmonieux et fonctionnel. Vous vous devez donc d'être exigent avec l'aménagement de cet espace très personnel.

Dans ce livre d'idées, nous vous proposons 10 chambres à coucher modernes pour vous inspirer. Laissez-vous guider par ces designs exemplaires avant d'entamer la rénovation de votre chambre.