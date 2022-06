Une cuisine est indispensable au bon équilibre d'une maison et de ses occupants. Une cuisine se doit d'être beaucoup plus qu'un espace pour la préparation des plats et la cuisson. Beaucoup disent qu'ils mettent tout leur amour dans leur plats, qu'ils y laissent un trait de leur personnalité, de leur caractère. La cuisine est donc un lieu où l'on doit se sentir à l'aise et surtout inspiré !

Une cuisine doit posséder de bons équipements et accessoires et être visuellement belle et charmante. Une cuisine peut se décliner dans plusieurs styles qui peuvent aussi se combiner. Le style moderne et le style classique sont souvent réunis pour créer des espaces qui possèdent à la fois un charme du passé et une énergie contemporaine. Dans ce livre d'idées, homify réunit 10 cuisines classiques et modernes absolument magnifiques !