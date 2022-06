23 cuisines splendides et lumineuses pour vous inspirer !

Lors de l'aménagement de votre intérieur, vous devez garder à l'esprit que votre objectif sera de créer des pièces lumineuses, spacieuses et aérées. Ceci est également valable pour votre cuisine. C'est le coeur de foyer, là où se réunit quotidiennement et spontanément votre famille. Il est très important qu'il y ait de la place pour tout le monde et que cet espace ne semble pas claustrophobe et sombre.

C'est pour vous aider à réussir l'aménagement d'une cuisine lumineuse que ce livre d'idées a été créé. Parcourez avec attention les divers design sélectionnés et prenez note de vos idées préférées.