Tables et chaises pour la salle à manger

En théorie, la salle à manger devrait être la pièce la plus facile à décorer. Lorsqu’on pense à des meubles pour cette pièce, on imagine immédiatement un ensemble de table et de chaises. Malheureusement, de plus en plus de gens font le choix, par manque de place et pour répondre aux exigences d’un budget serré, de remplacer la classique salle à manger par des espaces ouverts mêlant cuisine et salon. Et si on comprend tout à fait cette solution qui fait gagner un espace considérable, on regrette cruellement cette pièce, qui permettait de créer une atmosphère unique et intime, notamment lors de repas entre amis ou en famille.

Aujourd’hui, sur homify, nous vous présentons quelques exemples de tables et de chaises qui fonctionneront parfaitement dans une salle à manger. Allez-vous changer d’avis sur l’utilité d’une telle pièce ? Suivez le guide !