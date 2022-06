Miroir, ô mon beau miroir… Des frères Grimm à Walt Disney, les miroirs ont toujours joué un rôle symbolique dans les cultures et traditions de nombreux pays. En briser un est encore synonyme de sept ans de malheur pour les superstitieux. Chez les païens, on pensait que les miroirs étaient un portail vers des royaumes spirituels et on les utilisait lors de rituels pour voir le futur ou prédire l’avenir.

Chez homify, on ne vous promettra pas que vous aurez accès au futur avec ces miroirs muraux mais cela devrait vous donner un peu d’inspiration si vous êtes à la recherche de quelque chose pour décorer votre intérieur. Jetez un coup d’oeil à notre sélection et décidez ensuite lequel est le plus beau.