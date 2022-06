10 façades en béton imposantes et majestueuses !

Le béton est utilisé en architecture des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Il est l'un des chouchous des matériaux de construction. Il sert non seulement à soutenir les structures de grands bâtiments, mais inspire aussi les architectes les plus créatifs avec ses textures rugueuses et son aspect brut. Il est souvent utilisé lors de la conception de maisons minimalistes ou industrielles.

Découvrez ci-dessous notre sélection de 10 façades en béton à la fois imposantes et élégantes !