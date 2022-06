La maison idéale pour une famille moderne

Nous commençons notre visite au rez de chaussée, où la salle à manger et la cuisine ouverte jouent le rôle de premier plan. La maison a été conçu aussi ouverte et moderne que possible. Le mur blanc est recouvert de bois clair, ce qui donne à la pièce une touche intime sans l'alourdir. A la grande table en bois à des amis et la famille peuvent se réunir. La couleur et la chaleur sont ici centrale. Les meubles disposent d'un charme scandinave détendu et vous invitent au repos.