10 Barbecues Parfaits pour le Week-end

La structure originale de ce four, donne une touche contemporaine à la terrasse. Il est constitué d'un conteneur de pierres qui forment un bloc design autour d'un four faisant office de cheminée et de barbecue. Cette structure a une bonne circulation d'air au dessus, pour évacuer les fumées et les odeurs, afin de favoriser un espace confortable à l'extérieur.