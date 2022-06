Une Superbe Maison surplombant le Golfe du Morbihan.!!

Pénétrons à présent l'intérieur de la bâtisse en passant par les grandes baies vitrées coulissantes et apprécions ce salon minimaliste. Le noir et le blanc prévalent ici comme nous pouvons le constater. Les parois murales sont blanches permettant de disposer d'un espace clair et lumineux et le mobilier se charge de rehausser l'ensemble en apportant quelques pointes de couleurs. L'on aperçoit même ici dans le coin salon aménagé, une table basse triangulaire tripode inspirée des célèbres tables basse de l'ingénieuse designer Charlotte Perriand en 1951. Un trésor de minimalisme qui est en parfaite harmonie avec le style de la propriété.