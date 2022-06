Chic, des plantes dans la salle de bains!

S’il est une plante particulièrement gracieuse, il s’agit de l’orchidée. Pure merveille de la nature, elle nécessite une chaleur constante, entre 20 et 26°, une lumière indirecte et de l’humidité par vaporisation sur ses feuilles. Aussi, la salle de bains avec ses vapeurs de douche qui se condenseront sur ses feuilles constitue-t-elle un environnement particulièrement adéquat. Avec les mêmes propriétés dépolluantes que la fougère par exemple, elle est propose néanmoins un style totalement différent, très raffiné voire sophistiqué. Dans cette salle de bains aux lignes pures et aux couleurs tranchantes, elle apporte de la douceur grâce à ses fleurs pastelles. On l’utilisera seule ou en association avec d’autres plantes pour développer toujours plus l’ambiance naturelle et originale de nos salles de bain.